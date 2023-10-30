Экс-замглавы Миасса избежал колонии

Бывший вице-мэр Миасса Арсен Симонов отделался условным сроком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в получении взятки.

Напомним, Арсена Симонова задержали в январе текущего года. По версии следствия, в октябре 2022-го он через посредника получил 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на снос многоквартирного дома, а также за общее покровительство при выполнении работ в рамках этого контракта.

В суд дело было передано уже в марте. На прошлой неделе разбирательство подошло к концу. В прениях сторон прокуратура запросила для бывшего вице-мэра 4 года колонии общего режима, а также штраф в 1 миллион рублей.

Однако суд оказался к экс-чиновнику более благосклонен: Симонов получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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