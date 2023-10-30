СКР начал проверку после жалоб брединцев на вечно ломающийся школьный автобус

Дети из южноуральского поселка не могут попасть в школу и детский сад из-за неисправного автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, проверку на предмет возможной халатности со стороны чиновников администрации Брединского района начали после того, как родители школьников и дошколят из поселка Восточный обратились в социальных сетях к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Автобус постоянно на ремонте, – жалуются южноуральцы. – Подвоз отсутствует с 9 октября. 24 октября автобус наконец-то отремонтировали, и утром детей увезли в садик и школу. Но радость была недолгой, так как 25 октября после обеда автобус опять вышел из строя».

По словам родителей, в общей сложности дети не посещают школу и детский сад третью неделю. Причем происходит подобное не первый раз. «Если школьники еще хоть иногда попадают в школу, то с посещением нашими детьми садика вообще беда, – сетуют брединцы. – Автобус и водитель один. И если намечается какое-либо школьное мероприятие, то значит, наши дети не едут в садик. В итоге дети ходят в садик 2-3 дня, а неделю, а то и больше сидят дома. Раньше было два автобуса и два водителя, и наши дети без проблем ездили в садик на полный день».

Южноуральцы отмечают, что уже сообщали областным властям об этой проблеме. Но воз и ныне там. Обращения передают в местную администрацию, а оттуда идут одни отписки.

В администрации Брединского района признали, что автобус сейчас, действительно, на ремонте: машине меняют двигатель. Заменить же автомобиль обещают не раньше 2025 года. «Автобус 2017 года, ему меньше 6 лет. Планируемый срок обновления 2025 год, когда будет начислен 100% износ», – заявили чиновники в опубликованном к посту комментарии.

Нынешний же автобус планируется вернуть на линию уже после праздников, 7 ноября.

О начале доследственной проверки сообщили сегодня в телеграм-канале следственного управления СКР по Челябинской области. «В ходе мониторинга выявлена публикация, в которой граждане сообщают, что должностными лицами не принимается мер по организации перевозок 25 несовершеннолетних из отдаленных поселков в ближайшие образовательные учреждения, – рассказали представители силового ведомства. – По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)".

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям должностных лиц, по итогам принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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