«Приятные ребята» выплатят полмиллиарда налоговикам, но ждать придется долго

Компания «Южуралмост» выплатит Федеральной налоговой службе Челябинской области более 457 млн рублей. Но ждать своей очереди налоговикам придется долго.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск был подан в Арбитражный суд в сентябре. УФНС просило взыскать с компании, признанной банкротом в мае текущего года, штраф за антиконкурентное соглашение во время конкурса в рамках госконтрактов.

Суд признал требования налоговиков обоснованными и подлежащими удовлетворению, но в реестр кредиторов банкрота УФНС включать отказался: формирование реестра завершилось в августе, а налоговая предъявила иск позже.

В итоге УФНС по Челябинской области придется ждать, пока будут удовлетворены требования вошедших в реестр кредиторов, а их набралось уже на три очереди.

Напомним, магнитогорскую компанию «Южуралавтобан», ставшую потом «Южуралмостом» привел в Челябинск Евгений Тефтелев в бытность мэром южноуральской столицы. Компанию постоянно критиковали за уборку дорог, а градоначальник отвечал: «С этими ребятами приятно работать».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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