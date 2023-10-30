В аэропорту Челябинска правительственные авто блокировали автобусную остановку

Чиновникам правительства Челябинской области пришлось оправдываться за автомобили, занявшие остановку общественного транспорта в аэропорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую субботу, 28 октября. Горожане рассказали о нем в социальных сетях.

По словам южноуральцев, автомобили с номерами серии ООО, принадлежащими областному правительству, расположились на автобусной остановке в аэропорту.

«Припарковались прямо на желтом зигзаге – разметка для общественного транспорта, – прокомментировали видео с машинами в паблике «Изнанка Челябинска». – Если бы на остановке были маломобильные граждане, то они просто не смогли бы попасть в автобус, так как автобус не смог бы вплотную подъехать к платформе посадки/высадки».

Ситуацию прокомментировали сегодня представители управления делами губернатора и правительства Челябинской области. В ответе, опубликованном под постом, подчеркивается, что за рулем машин были не чиновники.

«Согласны с пользователем в оценке ситуации – правила дорожного движения обязательны к исполнению для всех участников. В том числе, и для государственных служащих. Однако, отметим, что за рулем автомобилей на видео не «чиновники», а обеспечивающий персонал», – заявили представители областной администрации. Почему нужно делать различия между этими категориями сотрудников регионального правительства, не поясняется. Плюс ко всему, «обслуживающий персонал» наверняка приезжал в аэропорт на служебном транспорте не по личным делам, а встречал тех самых чиновников.

В управделами заверили, что по этому инциденту уже проведена служебная проверка. К дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство учреждения и управления делами правительства, отвечающие за организацию транспортного обеспечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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