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Вторник, 31 октября 2023, 04:19 мск

Новости Челябинск

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31 октября ожидаются следующие события – Челябинск

31.10.2023, вторник

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Обзор журнала «За рулем» к 95-летию журнала в рамках лектория «Вокруг периодики» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)

  • 14:00 Челябинск – Заключительное мероприятие марафона событий, приуроченного к 25-летию Центра «Здоровье»: праздничный концерт с участием детей с ОВЗ и воспитанников школ искусств города, церемония награждения сотрудников центра, работа интерактивных площадок, фотовыставка «Здоровье в лицах», выставка детских рисунков, угощения, запуск капсулы времени (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)

  • 15:00 Челябинск – Урок грамотной экономии «Способы экономии семейного бюджета» в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности и Международного дня экономии (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)

  • 16:00 Челябинск – Вручение удостоверений общественным жилищным инспекторам (ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», ул. Елькина, 112)

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