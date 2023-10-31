31 октября ожидаются следующие события – Челябинск

31.10.2023, вторник
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Обзор журнала «За рулем» к 95-летию журнала в рамках лектория «Вокруг периодики» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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14:00 Челябинск – Заключительное мероприятие марафона событий, приуроченного к 25-летию Центра «Здоровье»: праздничный концерт с участием детей с ОВЗ и воспитанников школ искусств города, церемония награждения сотрудников центра, работа интерактивных площадок, фотовыставка «Здоровье в лицах», выставка детских рисунков, угощения, запуск капсулы времени (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)
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15:00 Челябинск – Урок грамотной экономии «Способы экономии семейного бюджета» в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности и Международного дня экономии (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)
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16:00 Челябинск – Вручение удостоверений общественным жилищным инспекторам (ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», ул. Елькина, 112)
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