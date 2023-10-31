31 октября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Заключительное мероприятие марафона событий, приуроченного к 25-летию Центра «Здоровье»: праздничный концерт с участием детей с ОВЗ и воспитанников школ искусств города, церемония награждения сотрудников центра, работа интерактивных площадок, фотовыставка «Здоровье в лицах», выставка детских рисунков, угощения, запуск капсулы времени (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)