СК РФ разбирается в драке уральских пятиклассников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки в связи с травмированием детей в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о драке в магнитогорской школе №56.

В раздевалке поссорились два пятиклассника, началась драка. В итоге один школьник получил перелом руки со смещением, второй – черепно-мозговую травму. Родители второго ребенка обратились в полицию, заявив , что в школе не придали инциденту большого значения.

Между тем, в учебном заведении утверждают, что вслед за пятиклассниками подрались и родители. А инспектор ПДН стал ставить нападавшего на учет, потому что у мальчика хорошие характеристики, и такая ситуация произошла впервые.

СУ СКР по Челябинской области проводит проверку по статье 293 УК РФ (халатность).

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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