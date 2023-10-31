Две трети южноуральцев торопятся найти новую работу

Жители Челябинской области рассказали, насколько важно для них найти новую работу как можно скорее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для 64% соискателей из Челябинской области принципиально важно найти новую работу в самые короткие сроки. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru, одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России.

Показательно, что год назад доля таких ответов была выше – 70% южноуральцев тогда считали трудоустройство критичной задачей.

Острую потребность в новой работе сегодня чаще всего испытывают соискатели из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (из них сразу для 72% эта задача критично важна), а также «Спорт, салоны красоты» и «Информационные технологии» (по 71%).

При этом еще 31% опрошенных сообщили, что трудоустройство на новое место работы в кратчайшие сроки для них вовсе не является приоритетной задачей. Год назад такой позиции придерживались только 27% респондентов.

Менее всего заинтересованы в срочном поиске работы соискатели из сфер «Производство, сервисное обслуживание» (38% из них рассказали, что для них не критично найти новую работу в данный момент), «Строительство, недвижимость» и «Автомобильный бизнес» (по 36%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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