На Южный Урал завезли 20 тонн узбекской хурмы, зараженной опасным вредителем

В Челябинской области выявили больше 20 тонн хурмы с опасным для садовых культур членистоногим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, опасный груз обнаружили 27 октября 2023 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной растительной продукции, поступившей на территорию Южного Урала из Узбекистана.

Во время фитосанитарной экспертизы в партии хурмы общим весом 20,3 тонны, обнаружили червеца Комстока.

В соответствии с действующим международным законодательством зараженная продукция не допущена к реализации.

С начала 2023 года управлением Россельхознадзора было выявлено в общей сложности 3 партии узбекских фруктов, зараженных этим вредителем: 39,3 тонны хурмы и более 1 тонны граната.

Напомним, что Червец Комстока – опасный и трудноискоренимый вредитель, имеющий статус карантинного во многих странах мира, в том числе, на территории России и Евразийского экономического союза. Он повреждает самые различные культуры: плодовые (грушу, яблоню, персик, виноград, шелковицу); овощные (свеклу, морковь, картофель), а также декоративные цветочные культуры, в том числе горшечные растения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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