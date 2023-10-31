Дмитрий Федечкин оспорил приговор

Экс-пиарщик губернаторов Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей Дмитрий Федечкин обжаловал обвинительный приговор, вынесенный ему на прошлой неделе.

Как уже сообщал «Новый День», Дмитрий Федечкин – уроженец Миасса. Там же начал свою карьеру: сначала работал корреспондентом газеты «Уральский автомобиль» – корпоративного издания автозавода «Урал», затем заместителем редактора, а позднее возглавил заводскую пресс-службу.

После увольнения из пресс-службы работал директором газеты «Миасский рабочий», одновременно исполняя обязанности главного редактора издания. В 2010 году Дмитрий Федечкин устроился в правительство Челябинской области, возглавив главное управление по делам печати и массовых коммуникаций и занимаясь муниципальной прессой. В 2012 году уволился в связи с расформированием структуры.

Через некоторое время, вслед за экс-пресс-секретарем главы Южного Урала Ильей Ананьевым перебрался в Свердловскую область, где возглавил департамент по делам печати регионального правительства. В январе 2015 года Ананьев покинул пост вице-губернатора Свердловской области, следом уволился и Федечкин. Вместе с Ананьевым перешел в министерстве сельского хозяйства России, но Александр Ткачев, возглавивший ведомство в апреле 2015 года, привел свою команду пиарщиков с несколько иными принципами работы, и южноуральцам пришлось уйти.

В конце 2015 года Федечкин вернулся в Челябинск и стал руководителем пресс-службы губернатора Бориса Дубровского. В 2019 году Дубровский ушел в отставку, следом Челябинскую область покинул и Федечкин. Он руководил департаментом по связям с общественностью Русской медной компании, а в 2020 году переехал на Сахалин и возглавил Издательский дом «Губернские ведомости». С 1 января 2021 года стал вице-губернатором Сахалинской области. Но в июне того же года ушел в отставку, а 9 июля задержали по подозрению в растрате.

По версии следствия, Федечкин, возглавляя областное автономное учреждение, при участии своего заместителя и гендиректора рекламного агентства, заключил с фирмой договоры на размещение наружной рекламы по завышенной цене. В итоге издательству был причинен ущерб в 2,9 миллиона рублей. Кроме того, в мае и декабре 2020 года сотрудникам медиахолдинга были начислены премии на 246 тысяч рублей, которые в дальнейшем пошли на оплату корпоративных мероприятий.

Федечкин вину не признал. Прокурор запросил в качестве наказания 7 лет лишения свободы. На прошлой неделе суд постановил отправить экс-чиновника в колонию общего режима на 5 лет.

30 октября защита подала апелляцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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