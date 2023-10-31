В челябинском МУП ПОВВ нашли нарушения еще на одно уголовное дело

В Челябинске из казны городского предприятия водоснабжения увели еще 1 миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, материалы проверки в МУП «ПОВВ» легли в основу очередного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Оно возбуждено областным управлением СКР в отношении учредителя и руководителя ООО «Водоканалсети» Павла Ефимова и сотрудников МУП «ПОВВ» по факту хищения средств при аварийном ремонте сетей и сооружений: компания оплачивала работы, которые фактически не выполнялись.

Размер причиненного муниципальному предприятию ущерба превысил 1 миллион рублей.

Примечательно, что те же самые фигуранты значатся в уголовном деле, ранее возбужденном также по материалам КСП. Павел Ефимов является также учредителем и директором ООО «Водоканалсистемы». Там сумма ущерба превышает 3 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по Челябинской области.

Проверка в МУП «ПОВВ» продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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