Москва, Норильск, Пхукет, Тбилиси: аэропорт Челябинска перешел на зимнее расписание

Международный аэропорт Челябинск имени Курчатова перешел на зимнее расписание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе учреждения, в течение полгода рейсы из областного центра будут выполнять 12 авиакомпаний по 23 направлениям.

Так, в Москву ожидается 8 ежедневных рейсов, 6 из них – в Шереметьево, по одному во Внуково и Домодедово. Санкт-Петербург запланировано 3 ежедневных утренних рейса и один вечерний – по нечетным дням недели.

Южные направлениях представлены рейсами в Сочи (12 в неделю) и Минеральные Воды (4 еженедельных рейса).

Кроме того, есть рейсы в Новосибирск, Казань, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск, Волгоград, Красноярск, Нижний Новгород. В январе планируется возобновить рейсы в Нижневартовск и Самару.

В рамках СНГ зимнее расписание предусматривает полеты в Душанбе, Худжанд, Ош и Ереван.



На международных воздушных линиях заявлены рейсы в Анталью и Стамбул, Шарм-Эль-Шейх, на остров Пхукет и в Тбилиси (правда, в последнем случае рейсы предусмотрены только до начала января).

В аэропорту заявили, что в расписании возможны изменения, поэтому уточнять дни полетов лучше на официальном сайте аэропорта и на сайтах авиакомпаний.

Челябинск, Софья Артемьева

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