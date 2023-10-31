В центре Челябинска появится еще одна пешеходная зона

Территорию напротив ТРК «Родник» в Челябинске благоустроят в следующем году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской появится современное и комфортное пространство для отдыха.

Здесь обустроят широкие тротуары, разместят парковые скамейки и урны. Над тротуарами появятся гирлянды с крупными лампочками.

Впрочем, не обойдется без вырубок, но городские власти обещают по максимуму сохранить взрослые деревья и провести дополнительное озеленение.

Также планируется построить пешеходный мостик для удобного и безопасного перехода через детскую железную дорогу. Будет смонтировано и видеонаблюдение.

«Украшением обновленного пространства станет окруженный валунами и зеленью сухой ручей с руслом, заполненным слоем камней. У данного элемента ландшафтного дизайна не только декоративная функция – весной сухой ручей будет отводить потоки талой воды», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы начнутся в апреле, а завершить благоустройство планируется в августе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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