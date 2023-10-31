В Челябинске на ребенка упала глыба льда

В Челябинске глыба льда упала с крыши жилого дома на ребенка, стоявшего у подъезда. Происшествие зафиксировала камера домофона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около полудня в Ленинском районе. Малыш стоял у второго подъезда дома №1 по улице Барбюса, когда с крыши упал огромный кусок замерзшего снега и по касательной ударил двухлетнего ребенка по голове.

Отмечается, что ребенок испугался, но серьезно не пострадал.

Местные жители заявили, что обращались в управляющую компанию из-за неубранного с крыши снега, но реакции не последовало. Прокуратура начала проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

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