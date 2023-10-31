Южноуральская учительница, совратившая подростка, продолжает работать в школе

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении педагога из Челябинской области.

Как сообщал ранее «Новый День», уголовное дело было возбуждено в отношении 26-летней учительницы одной из южноуральских школ. Женщину подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летнего ученика школы, в которой она работает.

Теперь стало известно, что произошло все в Октябрьском районе Челябинской области. В мае этого года педагог пригласила юношу к себе домой, где все и произошло.

Заявил о преступлении муж учительницы. «По его словам, в мае жена совратила 15-летнего девятиклассника из своей школы в Октябрьском районе области и привела его домой, – пишет телеграм-канал Baza, – где по обоюдному согласию вступила в интимную связь».

При этом, по данным канала, педагог продолжает учить детей, так как от занятий в школе ее не отстранили. Посещает ее уроки и тот самый ученик.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»