В бархатный сезон южноуральцев потянуло в Азию

Южноуральцы решили провести бархатный сезон в странах Азии.

В бархатный сезон российские путешественники стали чаще выезжать за границу, чем в прошлом году. Самыми популярными туристическими странами стали Турция, Абхазия и Египет. При этом по динамике интереса в лидерах Азия, рост интереса к которой составил 168%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Наибольший приток туристов из Челябинской области был зафиксирован в страны Юго-Восточной Азии. Наибольшую динамику по турпотоку показала «страна улыбок» Таиланд – спрос на поездки сюда вырос в 6 раз относительно осени прошлого года. На втором месте в региональном топ-3 направлений обосновалась Шри-Ланка, количество туристов в которую выросло в 3 раз. Замыкает тройку Вьетнам, принявший в этот бархатный сезон почти вдвое больше южноуральцев.

При этом по общему числу туристов самым популярным направлением осени остается Турция, хотя в абсолютных цифрах ее посещаемость южноуральцами год к году снизилась на 8%. Абхазия занимает вторую строчку с прежними показателями. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Казахстан.

Из стран Ближнего и Среднего Востока туристы стали чаще ездить в Оман, спрос на который вырос после возобновления прямых рейсов в декабре 2022 года. Больше путешественников этой осенью принял Катар, популярность которого растет благодаря безвизовому въезду и относительно недолгому перелету. Кроме того, заметно вырос спрос на Иран и Саудовскую Аравию.

Примечательно, что взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. В бархатный сезон 2023 года кратно вырос интерес к Кубе и Бразилии.

Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных среди соотечественников направлений – Черногории, Кипра, Италии, Великобритании и Франции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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