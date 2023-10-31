Неизвестные бросили умирать собаку в лесу рядом с горнолыжным курортом

Жители Магнитогорска спасли умирающего пса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собаку на цепи, прикованную к дереву, магнитогорцы случайно обнаружили в лесу в районе Абзаково, неподалеку от известной горнолыжной базы. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях.

Животное было очень голодно, замерзло, попытки освободиться оказались тщетны – пес лишь обмотался металлической цепью и даже не мог лечь.

Вместе с тем собака оказалась на редкость приветлива. Ее накормили и сняли с цепи. Сейчас псу ищут новых хозяев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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