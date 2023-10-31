Готовьте деньги: в Челябинске согласовали инвестиционную программу по модернизации теплосетей

Парламентарии утвердили инвестиционную программу МУП «ЧКТС» на 2024 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, такое решение сегодня, 31 октября, приняли депутаты Челябинской городской Думы в ходе очередного пленарного заседания.

В документ включены мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных в Челябинске в зоне обслуживания МУП «ЧКТС». Программой предусмотрена замена участков магистральных теплотрасс протяженностью почти 6,9 километра на общую сумму порядка 1,5 миллиарда рублей.

Работы затронут Курчатовский, Тракторозаводский и Металлургический районы, а также поселки Новосинеглазово и АМЗ.

«Отметим, наличие утвержденной инвестиционной программы является обязательным условием для получения средств областного и федерального бюджетов, в том числе при получении займов из Фонда национального благосостояния. Объекты будут финансироваться, в том числе, из «Фонда развития территорий» и региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Значительную часть финансирования программы МУП «ЧКТС» планирует обеспечить за счет собственных средств. Однако не обойдется без кредитов и заимствований: в 2024 году предприятие намерено привлечь на возвратной основе порядка 190 миллионов рублей.

Вряд ли это приведет к существенному росту платы за отопление и горячую воду, ведь рост коммунальных тарифов ограничивает правительство. К тому же тариф на тепловую энергию в Челябинской области является льготным для населения (часть его энергетикам компенсирует региональный бюджет). Но столь масштабная программа наверняка станет «дополнительным аргументом» для доказательства в дальнейшем экономической обоснованности увеличения тарифов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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