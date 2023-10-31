Южноуральский участок М-5 закрыли на всю ночь

Движение автобусов, такси и грузовиков по М-5 в сторону Башкирии закрыли до утра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с, ограничение видимости).

«С 20:30 вторника, 31 октября, введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на участке 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) – 1796+000 (развязка на Чебаркуль) автодороги М-5 «Урал», – уточнили в силовом ведомстве.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 6:00 среды, 1 ноября.

Водителей просят отнестись по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» либо перенести его на другой день.

На трассы Челябинской области выведены дополнительные экипажи ДПС, на автодорогах работает спецтехника.

Наряды ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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