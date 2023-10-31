Челябинских полицейских обвиняют в избиении участников очной ставки

Трех челябинских полицейских обвиняют в том, что они «выбивали» признания во время очной ставки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один гражданин купил у другого «Форд Фокус». Правда, в кредит. И перестал платить. Продавец написал заявление в полицию – обоих пригласили на очную ставку, где покупателю стали вменять мошенничество.

«Оказалось, он сам уже продал авто. Признавать вину не хотел – вытягивали кулаками, – сообщил telegram-канал Ural Mash. – Но о полицейском насилии рассказал продавец тачки – своей жене, когда пришел домой побитым. А она написала заявление. По их рассказу, обоих мужчин на очной ставке избили замначальника отдела и два опера. Сейчас УСБ областного главка проверяет их на превышение полномочий».

В пресс-службе ГУ МВД поступление заявления подтвердили. И добавили: в случае подтверждения факта нарушения закона, сотрудники будут уволены, их руководители понесут дисциплинарную ответственность.

Челябинск, Павел Зварзин

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