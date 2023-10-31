«Металлург» прервал серию из пяти поражений

Магнитогорский «Металлург» дома с трудом одолел «Барыс» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче на 12-й минуте встречи открыли гости – Аркадий Шестаков завершил розыгрыш Адиля Бекетаева и Кирилла Савицкого.

Лишь на 26 минуте матча Макар Хабаров, получив шайбу от Никиты Гребенкина, восстановил равновесие – 1:1.

В третьем периоде команды начали все сначала. На 43-й минуте встречи Егор Коробкин вывел «металлургов» вперед. На 55-й минуте Алексей Маклюков увеличил отрыв – 3:1.

За минуту 51 секунду Кирилл Савицкий сократил отставание гостей – 2:3. Но больше счет не менялся.

Итог – 3:2, магнитогорцы сумели прервать пятиматчевую полосу поражений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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