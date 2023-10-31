Ужасы нашего городка: какая нечисть может шляться по Уралу в последнюю ночь октября

Сегодня в Европе отмечают Hallowe'en (Hallows Evening) – Хэллоуин – ночь перед Днем всех святых. Этому противоречивому празднику не менее 2 тысяч лет и берет он свои истоки из кельтской культуры.

Напомним, кельты отмечали в году 4 праздника, начинающие времена года. Самхейн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. По преданиям, в эту ночь открывается граница между мирами мертвых и живых, и тени усопших в прошедшем году навещают землю. Поэтому чтобы не стать добычей мертвых, люди гасили очаги в домах и наряжались как можно страшнее, надеясь распугать привидения, переползшие открытую границу.

Чтобы отвлечь английский народ от языческих обычаев в VII веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября День Всех Святых, а 2 ноября стало Днем Душ – днем поминовения всех умерших. Однако победить народные традиции не удалось до сих пор. Более того, Хэллоуин начала завоевать другие территории – сегодня его отмечают не только в Европе.

Ночь с 31 октября на 1 ноября является необычной и в славянской традиции. Это колдовская ночь – одна из самых «сильных» в году, когда активизируется вся нечисть. Перед такой «веселой ночкой» нужно попросить прощения у всех близких и простить своих обидчиков. А еще зажечь столько свечей, сколько человек проживает в доме.

Впрочем, власти в России колдунов и духов не жалуют вне зависимости от их (колдунов и духов) происхождения. Так, администрации многих российских регионов запретили праздновать Хэллоуин в школах. И замену вроде Фестивалей тыквы тоже не одобрили. А вот у родителей нынешних учеников этот праздник был одним из любимых. Многие из них проводили ночь с 31 октября на 1 ноября в школе: ночевали в спортивном или актовом зале и при свете фонариков (свечи были запрещены из соображений безопасности) рассказывали друг другу страшные истории.

Корреспонденты РИА «Новый День» поговорили с теми, кто родился в 80-90-х годах, и записали страшные истории их школьной юности. Оказалось, некоторые из них родители нынешних школьников услышали от своих родителей.

Сегодня мы публикуем несколько страшилок с местным колоритом.

В Усть-Катаве детей пугали сумасшедшей Людочкой. В свое время об этой старухе ходили слухи, что она заманивает в свой дом маленьких девочек и делает из них кукол. Некоторые дамы даже утверждают, что в детстве были у нее в гостях и видели много-много разных кукол. Сумасшедшая Людочка предлагала им поесть чего-нибудь или посидеть немного одним, пока она сходит в магазин за конфетами. Предполагалось, что она кормит девочек травяным зельем, и те превращаются в кукол.

Людочка существовала на самом деле, правда, после ее смерти никаких кукол в доме не нашли, и слухи постепенно затихли. Но через некоторое время подрастающее поколение Усть-Катава вновь вспомнило про Людочку. Теперь детей похищает ее дух. Не гнушается старушка-приведение и мальчиками: из них она делает оловянных солдатиков.

Рядом с загородным лагерем Трехгорного есть могила. Отдыхавшие там утверждают, что в ней похоронен молодой цыган, полюбивший девушку из чужого табора. Они вместе убежали, но отец девушки застрелил парня. А она так и жила рядом, и ее душа до сих пор охраняет покой любимого. По другой версии убили девушку. И душа парня до сих пор витает над ее могилой, отгоняя посторонних. Некоторые дети даже слышали плач, идущий по ночам с этой стороны ограды лагеря.

По другой версии это были не цыгане, а молодой парень из колонии для несовершеннолетних и дочка начальника тюрьмы. Когда они попытались вместе сбежать, ее застрелили, а его затравили собаками... Разумеется, есть те, кто опять-таки слышал по ночам собачий лай.

На месте лагеря Еланчик в древности располагался город колдунов. Люди найти его в лесу не могли, но если кто-то подпадал на колдовскую территорию, уже не возвращался. Потом колдуны умерли и стали духами. Их чары были уже не столь сильны, и колдуны не смогли защитить свой город от нашествия людей. Когда на этом месте начали строить лагерь, духи ушли на остров, расположенный посредине озера. Дети, доплывавшие до острова на катамаранах, утверждали, что атмосфера там тяжелая: сбивается дыхание, зловеще каркают вороны и все время кажется, что за тобой кто-то пристально наблюдает. Иногда по ночам на острове вспыхивают костры. Чаще всего это бывает в ночь на Ивана Купалу и на Илью Пророка. Некоторые рассказывают, что своими глазами видели, как остров неожиданно вспыхивал неземным огнем, и черные тени скользили по воде в каком-то ритуальном танце.

В одной из деревень Кунашакского района есть дом, построенный более века назад. Построила его татарская семья. То ли хозяйка дома была дамой весьма привлекательной, то ли семья, в отличие от других, не бедствовала, а может по каким другим причинам, только женское население деревни объявила хозяйку ведьмой. Нашлись и мужчины, поддержавшие эту версию. В тот год случился неурожай – засуха выжгла все посевы. Деревня решила, что это проделки ведьмы. Местные жители подкараулили женщину, когда она возвращалась из леса с одним из детей, и забили обоих камнями. С тех пор в доме поселились привидения, которые тщательно охраняют покой домочадцев. Очевидцы рассказывают, что потомки погибших присутствия духов не ощущают, хотя утверждают, что им в этом доме особенно хорошо и спокойно спится. А вот некровные члены их семей – жены либо мужья – бывать у родственников своих благоверных не любят. По ночам их будят детский плач, душераздирающие женские крики, некоторые, проснувшись, обнаруживают, что их пристально разглядывает прозрачная белая дама с грустными глазами. Посторонним к дому после заката лучше вообще не подходить: тут же начинаются всяческие неприятности – то невесть откуда обрушится ведро с помоями, то собака черная выскочит из-за угла, то камень в спину прилетит. Один из собеседников агентства утверждает, что мальчшкиой с приятелями пытался подобраться к дому, но стоило им приблизиться метров на 30, как сверкнула молния, ударил гром и пошел страшный ливень. Но лило только на пацанов, а на дом не упало ни капли. Мальчишки не стали исптывать судьбу и убежали. Дождь сразу же прекратился. Кстати, вся остальная часть деревни тоже была сухой.

В лесостепной зоне Южного Урала водятся лихоманки. Никто их истинного облика не видел, но именно поэтому они для людей и опасны, что обернуться могут, кем угодно. Сразу и не заподозришь, что нечисть перед тобой. Справиться с ними сложно – надо сильным быть и не поддаваться на их колдовство.

Особенно лютуют эти оборотни осенью и весной, когда настроение у них скверное. Они, чтоб развеется, по деревням ходят и болезни всякие разносят да гадости устраивают.

А еще лихоманки любят в красавиц оборачиваться и на молодых парней наводить тоску. Увидит такую парень, влюбится, от своей невесты отказывается, а им только любо, так и будут кругами ходить, пока совсем с белого света человека не сживут. Говорят, в Октябрьском районе как-то две свадьбы расстроилось: два жениха из соседних деревень влюбились в одну приезжую. Да, так что своих невест забросили, с семьями и друзьями рассорились, друг друга чуть не поубивали. Несколько месяцев им девица головы морочила, а по первому снегу исчезла. Один из парней от тоски на Дальний Восток уехал, да там и пропал – ни слуху от него, ни духу. А второй той же зимой на охоту поехал, да заблудился и замерз.

Горнозаводская зона Южного Урала славится в народе своими болотами. Там они темные, с застоявшейся водой. Живут в них водяные, кикиморы. Но опаснее всего на уральских болотах – кочки. Что это за существа и откуда они берутся – не известно. Кто говорит, что это дети водяных и лихоманок, кто – что сами они в болотах зарождаются. Для людей они самые зловредные. Потому что на взрослых они никогда не нападают – сил не хватает, а охотятся за маленькими детьми. Особенно лютую кочки в окрестностях Златоуста и Кыштыма – там они даже на подростков нападают.

По виду кочки – как обыкновенная болотная кочка. Днем пройдешь и не заметишь. Это потому, что в болоте они по самые плечи сидят, а на охоту ночью выходят. Головы у них большие и лохматые, глаза горят болезненным огнем, руки длинные до земли свисают, а тельце маленькое сморщенное, все в язвах – от долгого сиденья в холодной тухлой воде. Только стемнеет, выползают они из болота и смотрят по сторонам – нет ли где ребенка заплутавшего. Если увидят – руки у них вытягиваются как веревки, опутают мальца и в трясину утащат. Об их приближении догадаться трудно, только по запаху болотной гнили и можно определить, что кочка где-то поблизости. Раньше их много было – как весна начинается, так дети пропадать начинают. Сейчас, стали тише себя вести, но говорят, что меньше их не стало, попрятались просто до поры. При удобном случае обязательно еще во всей своей пакости людям покажутся.

Одной из самых колдовских территорий Южного Урала считается Брединский район. Какой только нечисти тут не встретишь. То водяные из рек лезут и на купальщиков бросаются – такие случаи бывали неоднократно (причем чаще всего водяные пугали тех, кто был с похмелья), то странные тени в степи танцуют, а по числу людей, видевших в этих местах НЛО, район можно смело заносить в Книгу рекордов Гиннеса.

Чаще всего неопознанные летающие объекты предстают южноуральцам в виде крупных звезд, движущихся по спирали и внезапно зависающих над каким-нибудь местом. Темными безлунными ночами заплутавшему путнику указывает дорогу голубой луч, льющийся с небес. Любопытно, что в роли таких «ведомых» выступают, исключительно участковые и другие сотрудники милиции.

Челябинск, Светлана Намская

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