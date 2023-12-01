1 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

01.12.2023, пятница

09:50 Челябинск – Урок мужества проведет ветеран СВО Сергей Бормотов (школа №127, ул. Коммуны, 115а)

10:00 – 19:00 Челябинск – V Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

10:00 – 18:00 Челябинск – Патриотические беседы «О павших за Родину память храня…» ко Дню неизвестного солдата (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе рукодельниц «Рябинушки» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Лекция настоятеля храма Иерусалимской иконы Божией Матери, иерея Евгения Лучинина «Духовный подвиг Александра Невского как пример патриотизма» в рамках Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

13:00 Челябинск – Мероприятие, прироченное к Дню неизвестного солдата (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3а)

17:00 Челябинск – Открытие выставки Александра Карпенко и Виктора Тросиненко «Антигравитация» (ДХШИ, ул. 40-летия Октября, 21, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Литературно-музыкальная встреча «Молитвенный рассвет» в рамках Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

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