Продукцию уральских металлургов можно будет заказать в мобильном приложении

Магнитогорский металлургический комбинат запускает мобильное приложение «ММК Маркет».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в апреле 2021 года начал работу корпоративный маркетплейс ПАО «ММК» – современный и удобный сервис для покупки и оформления доставки продукции ММК, позволивший значительно увеличить долю онлайн-продаж компании и сократить путь от производителя до конечного потребителя.

Многие клиенты Магнитки по достоинству оценили данный онлайн-сервис и высказывали пожелания о запуске аналогичного мобильного приложения, чтобы покупки можно было совершать при помощи смартфона. Специалисты компании учли эти пожелания и разработали такое приложение.

Оно позволяет просто и быстро находить и заказывать нужные товары. В нем можно найти широкий ассортимент металлопродукции от разных поставщиков. Регулярно обновляется каталог, чтобы клиенты могли найти все необходимое для своего бизнеса. Кроме того, предлагается удобный поиск по категориям товаров.

Мобильное приложение опубликовано в RuStore, App Store и доступно для операционной системы Android и iOS. Оно станет удобным помощником для быстрого оформления заказа металлопродукции и дополнительных услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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