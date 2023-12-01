Южноуральский минздрав возглавит соратница экс-министра

В минздраве Челябинской области рассказали, кто сменит ушедшую в отставку Агату Ткачеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника, 4 декабря, исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области будет Елена Недочукова. Эту информацию подтвердили в ведомстве.

Напомним, вчера, 30 ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о расторжении контракта с Агатой Ткачевой, возглавлявшей минздрав с мая 2022 года (первые несколько месяцев – в качестве исполняющей обязанности).

Ткачева сменила в кресле министра Юрия Семенова. До этого она возглавляла ТФОМС Челябинской области (с 2019 года).

Елена Недочукова вместе с Ткачевой работала в руководстве ТФОМС. В июле 2022 года, когда последнюю окончательно утвердили в кресле министра, Недочукова перешла в минздрав на должность первого замминистра. Именно она исполняла обязанности министра в отсутствие Ткачевой.

Назначение Елены Недочуковой и.о. главы ведомства может говорить об отсутствии у нынешних властей региона реального кандидата на пост руководителя одного из важнейших министерств Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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