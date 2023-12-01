На Южном Урале в горящем доме погибла школьница

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели ребенка на пожаре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в частном доме в селе Варна в ночь на пятницу, 1 декабря.

К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить жилые помещения и кровлю. В это время в здании находились двое взрослых и пятеро детей. Увы, спасти удалось не всех: девятилетняя девочка погибла.

Прокуратурой области организована проверка по факту гибели ребенка. На место происшествия выехал прокурор Варненского района Николай Зубов с целью координации действий оперативных служб. С семьей девочки работают психологи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверку проводит и Следственный комитет России.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube