В Челябинской области дорожников вновь поймали за укладкой асфальта в снег

Южноуральских дорожников не смутили снежные сугробы на участке работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделение Общероссийского Народного фронта, о дорожных подрядчиках, которых не пугают снежные сугробы, общественникам рассказали жители Уйского района, отправив заодно видео уникального способа укладки асфальта: ночью, прямо на снег на участке автомобильной дороги Нижнеусцелемово – Кидыш – Степное.

Работы по укладке асфальта проводятся подрядчиком в рамках госконтракта на общую сумму более 700 миллионов рублей. Действие договора должно закончиться в 2025 году. Но по графику в рамках этого контракта, работы в 2023 году планировалось завершить до 25 октября. «Сейчас конец ноября, но работы в самом разгаре. Несмотря на снег и минусовую температуру идет укладка асфальта», – отмечают активисты. Причем происходило это, как отметили южноуральцы, в темное время суток.

Общественники обратились в областную прокуратуру и министерство дорожного хозяйства и транспорта региона с просьбой организовать проверку по данному факту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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