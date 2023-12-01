В России зафиксировали острую нехватку таксистов

Челябинск вошел в тройку лидеров по росту цен на такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в «Яндекс Такси», в течение года стоимость одной поездки увеличилась на 25%. Это третий результат в России после Ростовской области (плюс 27%) и Татарстана (плюс 26%). Горожане, пользующиеся такси, в свою очередь, утверждают: регулярные поездки по одному и тому же маршруту в одно и то же время, например, в тарифе «бизнес» обходились в 1,5 раза дороже, чем в декабре 2022 года.

«Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания, в том числе позволяет включить в расчет декабрь как сезон пикового спроса», – заявили в сервисе, отмечая в расчет вошли все тарифы, кроме корпоративного.

Рост цен объясняется нарастающим дефицитом водителей, которые уходят из такси в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками на фоне растущего спроса, который за год увеличился на 20%. Плюс – в крупных городах увеличилась доля поездок в тарифах повышенного уровня комфорта, которые стоят дороже.

В «Яндекс такси» заявляют, что для устранения дефицита водителей и балансировки спроса и предложения в отрасли необходимо привлечь около 80 тысяч водителей по всей России.

Челябинск, Павел Зварзн

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