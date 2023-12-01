Жительница Южного Урала осталась без денег в поисках искусственной елки

Жительница Чебаркуля лишилась денег при покупке елки в интернет-магазине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жительница Чебаркуля решила выбрать в интернете искусственную новогоднюю елку. Однако в итоге оказалась и без елки, и без денег.

В отделе внутренних дел 57-летняя местная жительница рассказала, что после онлайн-оплаты товара продавцы интернет-ресурса перестали выходить на связь. До этого она общалась не в чате сайта, а в мессенджере, причем с женщиной поддерживали связь сразу с трех телефонных номеров.

Собеседники предложили женщине оплатить стоимость покупки в размере более 7600 рублей, а затем убедили, что товар она получит в пункте выдачи популярного интернет-магазина, и отправили ей ссылку для регистрации личного кабинета на торговой платформе. Однако после оплаты связь с продавцами прервалась, номера для отслеживания заказа жительница Чебаркуля также не получила.

Дознаватели МО МВД России «Чебаркульский» проверили отзывы других пользователей о сайте, торгующем елками, и выяснили, что они все носят негативный характер. На самом сайте, а также в группе социальной сети, принадлежащей этим же «продавцам», отключены все комментарии и обсуждения, нет отзывов покупателей.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, после чего обязательно направят заявление в Роскомнадзор о блокировке сайта, но уже сейчас стражи порядка призывают южноуральцев быть особенно бдительными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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