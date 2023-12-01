Снег и метели задержатся на Южном Урале

Непогода останется в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало зимы на Южном Урале отмечено неблагоприятными метеорологическими условиями. В ближайшие три дня в регионе продолжатся снегопад, метели и «температурные качели» с переходом через ноль.

По данным Челябинского ЦГМС, в субботу, 2 декабря, на Южном Урале будет облачно, снег, на крайнем юге мокрый снег, местами сильный, метели, гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью -7, -12 градусов по Цельсию, на крайнем юге – до -1 градуса. Днем -4, +1, в горах – до 8 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 3 декабря, продолжатся снегопады, днем похолодает до -10 градусов, порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду.

В понедельник, 4 декабря, после спокойной ночи днем вновь пойдет снег, местами сильный, на крайнем юге временами возможны мокрый снег с дождем. Ночью столбик термометра будет опускаться к отметке -19 градусов, а в низинах похолодает до 22 градусов ниже нуля. Зато днем столбик термометра доберется до 3 градусов выше нуля. Порывы ветра могут достигать скорости 14 метров в секунду.

В Челябинске в ближайшие три дня температура обещает быть стабильно минусовой, хотя в субботу почти приблизиться к нулю градусов. Скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду. Снег, местами сильный, синоптики обещают в субботу, 2 декабря, и в понедельник, 4 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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