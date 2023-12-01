Семья с дочерью-подростком погибла на южноуральской трассе

Три человека погибли в ДТП в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 1 декабря, около 10:30 на 171 километре автодороги Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды на территории Брединского района.

По предварительным данным, 40-летний мужчина, бывший за рулем автомобиля «Датсун Он-До», в условиях гололеда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом.

Водитель седана, его 38-летняя супруга и их 15-летняя дочь от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются, все обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что семейство жило в Брединском районе и направлялось в Челябинск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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