Челябинский троллейбус на две недели поменяет маршрут

Троллейбус №10 в Челябинске временно изменит свой маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 8 утра 4 декабря до 20 часов 17 декабря закрывается движение троллейбусов по Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной.

Причиной изменений станут ремонтные работы на тепловых сетях.

На время действия ограничений троллейбус №10 будет направлен по маршруту: Парк Гагарина – Кольцо «Озеро Смолино».

Вместо него челябинцы смогут воспользоваться автобусами №27 и №33.

Челябинск, Виктор Елисеев

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