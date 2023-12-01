Жительница Миньяра потребовала у мэрии 200 тысяч рублей за срубленную елку

Хозяйка участка, на котором без разрешения срубили дерево для городской площади, требует компенсации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Миньяра готова пойти в суд с требованием о компенсации срубленной елки. Об этом она рассказала землякам.

Напомним, скандал вокруг главного украшения для центральной площади Миньяра вспыхнул на этой неделе. Ранее чиновники спили красавицу-елку, росшую на одном из садовых участков, установили ее на городской площади и выложили видео в соцсетях. Одна из горожанок узнала «свою» елку: деревце в детстве посадил ее муж на семейном садовом участке. В последние годы семья там ничего не выращивала, так как кражи на садовых участках приобрели разорительные масштабы, но от земли не отказывалась и никому ее не передавала.

После того, как новость облетела множество СМИ, в мэрии решили прокомментировать ситуацию. Чиновники, правда, заявили, что претензий и обвинений в воровстве не понимают: у них и участок, и елка числятся бесхозными. Однако женщина настаивает: правоустанавливающие документы на землю у нее есть.

Горожанка уже успела пообщаться с представителями властей. Те выразили готовность высадить на садовом участке новую елку. И женщина поначалу согласилась. Но затем, по ее словам, связались юристы и предложили потребовать в качестве компенсации 200 тысяч рублей.

Теперь жительница ждет, как на это требование отреагирует мэрия. Если чиновники не согласятся, она готова отстаивать свои права в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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