«Трактор» не смог противостоять лидеру Запада

Челябинский «Трактор» уступил дома «Динамо» из Москвы – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде встречи у «черно-белых» был шанс открыть счет.

На 9-й минуте Илья Карпухин набросил от синей линии, Константин Волков отразил шайбу перед собой, и Владимир Шаров в падении протолкнул ее между щитков голкипера динамовцев. Но судьи зафиксировали у челябинцев положение вне игры, и шайбу не засчитали.

Зато через две минуты после этого гости сумели реализовать большинство: Седрик Пакетт получил шайбу на входе в зону «Трактора», переиграл двух игроков хозяев и с неудобной руки отправил ее под перекладину – 1:0 в пользу москвичей.

Через полторы минуты гости вновь воспользовались численным преимуществом. На этот раз Пакетт отдал пас из-за лицевой через пятак, и Эрик О'Делл, выдержав паузу, отправил вторую шайбу под перекладину – 2:0.

Во втором игровом отрезке челябинцы пришли в себя. И на 23-й минуте Альберт Яруллин с синей линии расстрелял ворота «Динамо» – 1:2. Но уже на 25-й минуте хозяева проворонили отбывавшего штраф Дмитрия Рашевского. Хоккеист «Динамо», покинув штрафной бокс, решил не бежать на смену, а кинулся за ворота «черно-белых», подхватил оставшуюся без присмотра шайбу и, выкатившись на пятачок, отправил ее в ворота челябинцев – 3:1 в пользу гостей.

И все-таки на 28-й минуте матча Альберт Яруллин вернул остроту встрече – 2:3.

В третьем периоде команды 15 минут пытались забить, но безуспешно. Однако на 56-й минуте матча динамовец Максим Джиошвили получил шайбу в своей зоне и, пробежав всю хоккейную площадку, обыграл защитника «черно-белых» и выкатился на пятак, где не оставил Никите Подскребалину шансов – 4:2, победа «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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