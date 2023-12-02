2 – 4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

02.12.2023, суббота
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10:00 – 19:00 Челябинск – V Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Играем в нарды (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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13:15 – 19:15 Челябинск – День настолок (Студенческий центр ЮУрГУ, пр. Ленина, 80, вход с торца здания)
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13:15 – 19:15 Челябинск – День настолок (ЧелГУ, главный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129, ауд. 111)
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14:00 Челябинск – Научно-популярное шоу «Показ невест Южного Урала» (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129)
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14:00 Челябинск – XX детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» (театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)
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14:00 Челябинск – Братский молебен возле мемориала «Скорбящие Матери» (Лесное кладбище)
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14:00 Челябинск – Поэтический вечер «В каждой строчке вдохновенье»: презентация творчества начинающих поэтов Челябинска (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча с московской художницей Настей Миро и художником, режиссером Севой Саплиным в рамках выставки «205 минут триумфа» (Исторический музей Южного Урала, Романовский зал, ул. Труда, 100)
03.12.2023, воскресенье
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10:00 – 19:00 Челябинск – V Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Патриотические беседы «О павших за Родину память храня…» ко Дню неизвестного солдата (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Шахматный рыцарь»: обучение детей игре в шахматы (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Церемония возложения цветов и венков, приуроченная к Дню неизвестного солдата (аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)
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11:00 Челябинск – Занятие «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Урок бисероплетения» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:30 Челябинск – Встреча в клубе «Шахматный рыцарь»: обучение игре в шахматы детей старше 12 (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – День правовой информации «Права инвалидов – закон и реальность» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
04.12.2023, понедельник
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10:00 – 19:00 Челябинск – V Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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