Жизнь в пригороде Челябинска из «рая на природе» превращается в ад

Жители Сосновского района Челябинской области жалуются на бесконечные проблемы с энергоснабжением.

«Сегодня в 21:00 в городке Осиновка Сосновского района взорвались два трансформатора.... Пожар, сейчас приехали пожарки... Неделю назад уже писали, что проблемы с электричеством и в Малиновке, и у нас, и в Лесном острове, и в Привилегии... Но, как видно, Россети проблему не решают, а цены-то за подключение уже давно приблизились к 100 тысячам рублей... Сейчас дома без отопления, т.к. нет электричества, жить в них становиться невозможно!

Может быть губернатор все таки обратит внимание на тех кто пытается жить за городом!», – написали возмущенные южноуральцы в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

Аналогичные обращения поступают и СМИ:

«Жители Кременкульского сельского поселения обратились с жалобами на проблемы с электроэнергией, – пишет «Сосновская нива». – Жалоб поступило несколько, включая последнюю – о происшествии на трансформаторной подстанции.

В начале ноября жители сообщали о пониженном напряжении в сети, перебоях и скачках напряжения. Низкие значения негативно сказываются на работе электрических устройств, часть из них включается, часть – выходит из строя. По словам жителей, из-за низкого напряжения не работают отопительные котлы, а также насосы – в домах нет отопления и воды.

В результате аварии 18 ноября Малиновка, Осиновка, поселок Северный и микрорайоны в поселке Западном частично остались без света. Энергетики «Россети Урал» – «Челябэнерго» восстановили энергоснабжение.

В последний день ноября жители Осиновки снова пожаловались на проблему в сообществе ВКонтакте «Текслер, помоги». По их словам, взорвались два трансформатора, на подстанции возник пожар, а люди остались без света и отопления».

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области пожар на трансформаторе в Осиновке не подтвердили. А вот в компании «Россети Урал» проблему признали:

«Вечером 30 ноября из-за превышения номинальной нагрузки на электросети произошло повреждение двух автоматических выключателей на отходящих воздушных линиях электропередачи в распределительном устройстве в поселке Осиновка Сосновского района Челябинской области.

Бригада Центральных электросетей «Россети Урал»–«Челябэнерго» немедленно прибыла на место и произвела замену автоматических выключателей.

Все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

В корне возникшей проблемы лежит бесконтрольный рост нагрузок на существующую электросетевую инфраструктуру и отсутствие газификации. Из-за того, что данный поселок начал активно застраиваться, нагрузка на электрические сети выросла в несколько раз. При этом клиенты подавали заявки на технологическое присоединение на тот момент по льготной категории всего на 15 киловатт. Фактическое потребление клиентов оказывается гораздо выше».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все вышеназванные поселки – это, по сути, густонаселенные кварталы с многоэтажной застройкой. Из заявления «Россетей» следует, что строители не вкладываются в инфраструктуру, а просто подключаются к существующей, которая не выдерживает стремительно возрастающей нагрузки.

Челябинск, Софья Артемьева

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