«Трактор» уверенно обыграл ЦСКА

Челябинский «Трактор» дома обыграл московских армейцев – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча получила энергичное начало.

Уже на 3-й минуте хозяева открыли счет. В большинстве отличился Сергей Телегина, замкнувший розыгрыш Владимира Ткачева и Егора Попова – 1:0 в пользу «Трактора».

Но челябинцы торжествовали недолго. Меньше полутора минут понадобилось гостям, чтобы после удара Кирилла Долженкова сравнять счет – 1:1. После этого команды атаковали не менее остро, но менее удачно, и на перерыв хоккеисты отправились при ничейном счете.

Не слишком везло клубам и во втором периоде, но в итоге «черно-белые» дожали армейцев, и на 33-й минуте Сергей Телегин оформил дубль – 2:1 в пользу челябинского клуба.

В дальнейшем борьба продолжалась на равных. Однако «Трактор» был чуть более сильней. Что и подтвердила третья шайба, отправленная в ворота москвичей на 48-й минуте встречи Владимиром Ткачевым – 3:1, уверенная победа «черно-белых».

Челябинск, Виктор Елисеев

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