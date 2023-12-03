«Магнитка» уступила питерскому СКА

Магнитогорский «Металлург» дома уступил армейцам из Санкт-Петербурга в серии буллитов – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости с самого начала взяли инициативу в свои руки, уже на второй минуте встречи Сергей Толчинский открывает счет, отправив шайбу практически в пустые ворота после того, как голкипер «Металлурга» отбил удар Александра Никишина.

Лишь в начале второго периода Данила Юров сравнивает счет. Но на 25-й минуте встречи армеец Захар Бардаков убежал в контратаку и из-под защитника магнитогорцев Робина Пресса отправил шайбу в ворота – голкипер хозяев удара просто не видел – 2:1, гости вновь выходят вперед.

Впрочем, на 28-й минуте Максим Карпов вновь сравнивает счет. После этого команды стали действовать достаточно осторожно, и заброшенных шайб болельщики не увидели ни в основное время, ни в дополнительное.

В серии буллитов все решили два сейва голкипера СКА Никиты Серебрякова. Итог – 2:3, магнитогорский «Металлург» терпит второе поражение подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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