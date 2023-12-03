Продлен запрет на движение транспорта по трассе Р-254 «Иртыш»

Запрет на движение транспорта по трассе Р-254 «Иртыш» продлили до утра понедельника.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ УПР ДОР «Южный Урал», в связи с погодными условиями с 20:00 часов 3 января 2023 ориентировочно до 10:00 часов 4 декабря 2023 на участке с 55 по 248 км автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на автодороге Челябинск – Новосибирск.

Водителей просят по возможности от казаться от поездок. При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112.

Челябинск, Павел Зварзин

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