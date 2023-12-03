На Урале на пассажиров междугороднего автобуса напали с ножом

На пассажиров рейсового автобуса «Челябинск – Чесма» напали с ножом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в автобусе поссорились пассажиры, словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников в качестве веского аргумента использовал нож.

В итоге один пассажир получил резаные раны, еще двое – ушибы и ссадины. Нападавший с ножом задержан. Он пытался оказать сопротивление, поэтому возбуждено два уголовных дела: одно – за хулиганство, второе – за применение насилия в отношении представителя власти.

Челябинск, Павел Зварзин

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