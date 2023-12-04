Челябинскую область заваливает снегом. Водителей просят воздержаться от поездок

Из-за сильных снегопадов на Южном Урале ухудшается дорожная обстановка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Госавтоинспекция региона призвала водителей отказаться от дальних поездок.
«Сегодня, 4 декабря, на территории Челябинской области ожидаются обильные осадки в виде снега. На дорогах в круглосуточном режиме несут службу сотрудники ДПС, которые нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок», – заявили в силовом ведомстве.
В случае необходимости двигаться, южноуральцев призывают строго соблюдать правила дорожного движения. В целях обеспечения безопасности водителям необходимо снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров.
В обязательном порядке следует взять с собой в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату.
При возникновении затруднительных ситуаций необходимо обратиться к ближайшему экипажу ДПС или позвонить по номеру 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
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