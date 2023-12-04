Уральские металлурги установили рекорд суточного производства горячеоцинкованного проката

ММК поставил рекорд по суточному производству горячеоцинкованного проката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ноябре 2023 года на участке горячего цинкования производства металла с покрытием ММК достигнуто рекордное суточное производство горячеоцинкованного проката.

Максимальный показатель зафиксирован 14 ноября, когда на агрегатах непрерывного горячего цинкования №1 и №2 было произведено 2 тысячи 883 тонны проката (АНГЦ-1 – 1 тысячи 787 тонн, АНГЦ-2 – 1 тысячи 96 тонн). Это рекордный суточный объем суммарно произведенной продукции на мощностях этих агрегатов с момента их пуска.

В настоящее время мощности комбината по выпуску оцинкованной продукции полностью загружены, а выпуск этой продукции на магнитогорской площадке примерно на 30% превышает уровень прошлого года.

Последние 20 лет ПАО «ММК» последовательно работает над увеличением выпуска высокомаржинальной продукции дальнейших переделов с высокой добавленной стоимостью, к числу которых относится и оцинкованный прокат. Так, в 2002 и 2008 годах комбинат ввел в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 500 тысяч тонн и 450 тысяч тонн.

В 2012 году вошла в строй вторая очередь нового комплекса холодной прокатки, в составе которой также работают АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования. В июле 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате ввели в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования №3 мощностью 360 тысяч тонн в год.

Благодаря инвестициям в развитие высоких переделов ПАО «ММК» прочно удерживает позиции среди крупнейших в России поставщиков оцинкованного проката и стабильно занимает лидирующие места среди производителей металла с покрытиями в отраслевых рейтингах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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