В Челябинской области закрыто движение по М-5 и А-310

Движение автобусов и грузовиков по федеральным трассам Южного Урала закрыто до 15:00.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, соответствующее решение приняло управление дорог «Южный Урал».

Ориентировочно до 15:00 действует временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков, перевозящие тяжеловесные грузов на трассе М-5 с 1548 км по 1779 км (граница Республики Башкортостан – Миасс), «А-310» (от Челябинска до границы с республикой Казахстан) в связи с прогнозируемыми опасными метеоявлениями.

«Для мониторинга обстановки организована работа оперативных групп от Златоустовского, Миасского, Троицкого и Ашинского пожарно-спасательных гарнизонов. Сотрудниками ГИБДД осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и патрулирования автомобильных дорог. От подрядных организаций для обработки дорожного полотна задействовано 32 единицы техники», – заявили в экстренном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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