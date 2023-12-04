Традиционный новогодний салат обойдется южноуральцам дороже

В Челябинской области вырос «индекс оливье».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в ноябре 2023 года стоимость 5-ти порций салата оливье составила 261,8 рубля, что на +3,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из ингредиентов традиционного новогоднего блюда больше всего подорожали яйца (+31,22%). Существенно прибавили в цене морковь (+13,92%) и репчатый лук (+11,58%). Также выросла стоимость сметаны (+5,90%), зеленого горошка (+3,79%) и колбасы (+0,44%).

Дешевле по сравнению с прошлым годом оказались картофель (-19,25%) и огурцы (-2,40%).

А️удиторы отмечают, что за последние три года это минимальный скачок «индекса оливье». Так, в 2021 году он вырос по сравнению с 2020 годом на 14%, а в 2022 году – на 4% год к году. Вместе с тем, за года стоимость популярного салата увеличилась примерно на четверть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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