Депутата уральского райсовета лишили мандата за покупку дорогого авто

В Нагайбакском районе по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия депутата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района подняло вопрос об отставке парламентария после проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

Выяснилось, что депутат совета Остроленского сельского поселения в 2022 году приобрел автомобиль, стоимость которого превышает общий доход его семьи за предыдущие три года. При этом в декларации о доходах и расходах за 2022 год об этой сделке парламентарий не упомянул.

Прокурором района в Совет депутатов Остроленского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам рассмотрения представления полномочия депутата прекращены досрочно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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