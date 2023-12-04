Депутата уральского райсовета лишили мандата за покупку дорогого авто

В Нагайбакском районе по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия депутата.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района подняло вопрос об отставке парламентария после проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.
Выяснилось, что депутат совета Остроленского сельского поселения в 2022 году приобрел автомобиль, стоимость которого превышает общий доход его семьи за предыдущие три года. При этом в декларации о доходах и расходах за 2022 год об этой сделке парламентарий не упомянул.
Прокурором района в Совет депутатов Остроленского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства.
По результатам рассмотрения представления полномочия депутата прекращены досрочно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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