На улицы Челябинска вышел новый автобус

В Челябинске начал работу новый автобусный маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус №11 «Улица Петра Столыпина – ГКБ №9» с 4 декабря начал работу по регулируемому тарифу.

Он будет следовать по улицам: Татищева, Комсомольский проспект, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Академика Королёва, Университетская Набережная, Худякова, Доватора, Дзержинского, Гагарина, Новороссийская, 5-я Электровозная.

6 автобусов среднего класса будут ходить каждые 20 минут ежедневно.

Первый рейс – в 6:00 ежедневно.

Последний рейс – в 21:40 ежедневно.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия ООО «Автолайн»: +7 351 230-95-57 (диспетчер), +7 351 723-08-86, +7 351 723-08-87.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube