Участник потасовки перед ТРК в Копейске предстанет перед судом

В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью 27-летнему мужчине.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, 31 августа текущего года у ТРК «Слава» в центре Копейска вспыхнула драка между несколькими мужчинами. Сначала девять мужчин – все в спортивной одежде – разговаривали у входа в ТРК. Вдруг один из них, с бородой (судя по движениям, он занимался боксом или единоборствами), напал на оппонента. Завязалась драка.

Их попытался разнять один из наблюдателей, агрессивный бородач напал и на него, а когда мужчина отбился, второй бородач (голый по пояс) пнул его ногой в живот. Мужчина попытался ответить, но получил от новоявленного бородатого Аполлона кулаком в голову и упал. Свидетели разборок попытались его поднять, но оказалось, что мужчина потерял сознание: упав, он ударился об асфальт и получил черепно-мозговую травму.

Два бородача, начавших драку поспешили скрыться с места происшествия на автомобиле (это тоже зафиксировали камеры).

Через некоторое время нанесшего удар участника драки задержали. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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