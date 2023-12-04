На Южный Урал надвигаются 40-градусные морозы

В Челябинской области похолодает до минус 40.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, настоящие морозы придут в регион к середине наступившей недели.

В ночь на вторник, 5 декабря, будет облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица). Снегопад продолжится и днем. Температура воздуха ночью -6, -11 градусов по Цельсию, на юге до -3, при прояснении до -15. Днем – 4-9 градусов ниже нуля, на юге – до -1 градуса по Цельсию.

В среду, 6 декабря, продолжится небольшой снег, в горах до умеренного. Температура ночью -18, -23 градуса, на юге – до 13 градусов ниже нуля, днем -16, -21 градус Цельсия, на юге – до -11.

Ночь на четверг, 7 декабря, станет для южоуральцев первым по-настоящему зимним испытанием: столбик термометра опустится до -28, -33 градусов, в низинах – до 40 градусов мороза, на юге будет -23 градуса. Днем синоптики обещают 21-26 градусов ниже нуля, на юге будет -16 градусов Цельсия.

В Челябинске снегопад закончится к утру среды, 6 декабря. Температура во вторник будет достаточно мягкой: ночью -6,-8 градусов, днем – 4-6 градусов ниже нуля. В среду существенно похолодает: ночью синоптики обещают -18, -20 градусов, днем потеплеет лишь на один градус. В ночь на 7 декабря столбик термометра опустится до 28-30 градусов мороза. Днем будет -24, -26 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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