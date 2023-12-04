Две туристки застряли в метель в уральских горах из-за сломанного снегохода

Под Миассом две женщины застряли после поломки снегохода.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, всю ночь, в метель, в сопровождении спасателей были вынуждены идти две челябинки, попавшие в сложную ситуацию в горно-таежной местности под Миассом.
Вечером 2 декабря через единый телефон 112 в Миасский отряд областной ПСС поступило сообщение о терпящих бедствие туристах – две женщины на снегоходе рассчитывали доехать до гостевого домика и переночевать в районе Северных Печей.
Но планам не суждено было сбыться. Поздним вечером, посреди тайги, в 15 километрах от ближайшего населённого пункта, снегоход сломался.
К счастью, женщины были хорошо подготовлены, одеты и экипированы по погоде. Они смогли определить свои координаты, передать их спасателям и дождаться помощи.
Поисково-спасательные работы были завершены в двенадцатом часу ночи – пешком, в метель, пройдя более 10 километров по таежному бездорожью, спасатели вывели пострадавших к поселку Тыелга, к личному автомобилю.
Челябинск, Виктор Елисеев
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