Две туристки застряли в метель в уральских горах из-за сломанного снегохода

Под Миассом две женщины застряли после поломки снегохода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, всю ночь, в метель, в сопровождении спасателей были вынуждены идти две челябинки, попавшие в сложную ситуацию в горно-таежной местности под Миассом.

Вечером 2 декабря через единый телефон 112 в Миасский отряд областной ПСС поступило сообщение о терпящих бедствие туристах – две женщины на снегоходе рассчитывали доехать до гостевого домика и переночевать в районе Северных Печей.

Но планам не суждено было сбыться. Поздним вечером, посреди тайги, в 15 километрах от ближайшего населённого пункта, снегоход сломался.

К счастью, женщины были хорошо подготовлены, одеты и экипированы по погоде. Они смогли определить свои координаты, передать их спасателям и дождаться помощи.

Поисково-спасательные работы были завершены в двенадцатом часу ночи – пешком, в метель, пройдя более 10 километров по таежному бездорожью, спасатели вывели пострадавших к поселку Тыелга, к личному автомобилю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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