Лишь треть южноуральцев не имеют вредных привычек

Южный Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов по отсутствию вредных привычек.
Как сообщили РИА «Новый День», только 34,1% жителей Челябинской области ведут здоровый образ жизни. Об этом свидетельствуют данные рейтинга регионов по отсутствию вредных привычек, опубликованному РИА «Новости».
Интересно, что за год этот показатель улучшился лишь на 0,1%. В общем рейтинге региона занимает 75-е место из 85.
Среди уральских регионов это предпоследняя позиция. На последнем месте идет Ямало-Ненецкий автономный округ (28,4%, меньше на 8,6% годом ранее).
Лидирует в УрФО Тюменская область (56 баллов, рост на 11 пунктов). Это 50 место во всероссийском рейтинге.
Далее следует Курганская область (47,6 баллов, рост на 5 пунктов,, общее 59 место).
Свердловская область с 47,3 заняла 61 место во всероссийском рейтинге.
Ханты-Мансийский автономный округ замыкает первую четверку с 42,7 баллов по итогам 2022 года (за год рейтинговый бал вырос на 6,9 пунктов). С этой суммой регион занимает 67 место во всероссийском рейтинге регионов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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