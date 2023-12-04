Челябинская область вошла в число лидеров по наращиванию госдолга

Власти Южного Урала в октябре прибавили к старым долгам еще 6 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День», в общей сложности объем регионального госдолга за октябрь вырос на 0,2%. Однако если одни регионы погашали долги, то другие – набирали. К последним относится Челябинская область, отличившаяся как в относительной динамике, так и в абсолютной. Об этом пишет телеграм-канал «Региональная политика».

В процентном отношении наибольший рост госдолга – почти в полтора раза – показал Севастополь. Впрочем, еще не так давно у него не было долгов вовсе.

Более 30% прибавила Адыгея. Далее следует целая группа регионов, увеличивших госдолг более чем на 10%. Это Архангельская и Челябинская области, Забайкальский край и Северная Осетия.

При этом если говорить об абсолютных цифрах, здесь Южный Урал и Архангельская области являются безоговорочными лидерами: оба региона по итогам октября увеличили объем своих долгов на 6 миллиардов рублей каждый. Далее следуют Кемеровская область (более 4 миллиардов) и Забайкальский край (более 3 миллиардов).

Почти на 3 миллиарда рублей нарастила госдолг Самарская область, более 2 миллиардов прибавили Ростовская область и Якутии. Более 1 миллиардов рублей добавили к своим прежним долгам Костромская, Тверская, Вологодская, Пензенская, Свердловская и Иркутская области, Адыгея, Северная Осетия, Татарстан, Бурятия и Пермский край.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube